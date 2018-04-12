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Во Львове от кори умер ребенок: в МЗ рассказали, где еще растет количество больных

В течение 2-8 апреля корью заболели 794 человека, в Львове умер непривитый 3-летний ребенок

Об этом сообщает Минздрав.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 14-ю неделю 2018 года корью заболели 794 человека: 351 взрослый и 443 ребенка. За это время произошел еще один летальный случай от кори - умер непривитый ребенок 3-х лет во Львове. Отмечается, что с начала года от осложнений кори умерли восемь человек: шестеро детей и двое взрослых.

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1883), Закарпатской (1693), Одесской (1233), Львовской (986), Черновицкой (909) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской и Харьковской (по 13), Черниговской (15), Херсонской (18) областях.

В Минздраве сообщают, что в течение последних трех месяцев наблюдается рост заболеваемости корью в семи областях, снижение заболеваемости - в трех областях, а в других регионах наблюдается переменная ситуация.

Так, увеличение количества новых случаев в январе–марте 2018 г. наблюдалось в Волынской области, Днепропетровской, Николаевской, Львовской, Полтавской, Ривненской и Тернопольской областях.

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