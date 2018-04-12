Во Франции задержали Армена Саркисяна, которого считают организатором "титушек" на Евромайдане
Об этом сообщил Арсен Аваков, передает "Украинская правда”.
По его словам, МВД получило официальное подтверждение задержания Саркисяна во Франции.
Армен Саркисян был задержан на дороге при проверке документов. В отношении него избрана мера пресечения - личное обязательство выполнять все судебные предписания до 19 мая. До этого времени ГПУ должна направить документы о его экстрадиции в Украину.
Аваков напомнил, что украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов групп "титушек", которые нападали и убивали людей во время Евромайдана. В частности, убийство журналиста Вячеслава Веремия осуществила именно группа Саркисяна.
"Французские коллеги по нашей просьбе задержали Саркисяна. Правда, он представился гражданином Армении, хотя украинский паспорт у него также есть и получил он его раньше чем армянский", - рассказал Аваков.
В отношении Саркисяна есть и другие криминальные эпизоды, в частности относительно организации взрывов и других преступлений.
В феврале 2015 года правоохранители установили личности руководителей преступных групп, которые вербовали "титушек" для борьбы с активистами Евромайдану, среди них был Армен Саркисян, который координировал группы "титушек".
Известно, что после Майдана Саркисян сбежал из Украины и скрывался в России.
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