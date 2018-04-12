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В Индии шторм снес два минарета с Тадж-Махала


фото: BBC
Шторм повредил два четырехметровых минарета на легендарій мечети Тадж-Махал

Об этом сообщает BBC.

Недавно в регион пришел сильный шторм, скорость ветра временами достигала 130 км/час.

Один из разрушенных минаретов расположен у королевских ворот к Тадж-Махалу, и туристы легко могут заметить причиненный ущерб. Второй размещен на южных воротах.

Власть сообщила, что уже начаты работы по восстановлению поврежденных сооружений.

Отмечается, что монумент XVII века ежедневно посещает около 12 тысяч туристов, это одна из самых популярных достопримечательностей в мире.

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