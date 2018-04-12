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В Виннице ученик распылил газ в школе, пострадали 6 детей

Из-за использования перцового баллончика в винницкой школе эвакуировали 500 учащихся и преподавателей, шестерым оказали медицинскую помощь

Об этом сообщает Нацполиция Винницкой области.

12 апреля в полицию поступила информация о том, что в школе №9 (улица Брацлавская, г. Винница), кто-то из учеников распылил газ раздражающего действия. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, спасатели и медики.

Из общеобразовательного учреждения эвакуировали около 500 школьников и преподавателей.

По предварительной информации, один школьник госпитализирован, еще пятерым ученикам, которые жаловались на жжение в горле, медики оказали помощь.

Предварительно установлено, что между двумя учениками возник спор, в ходе которого один из подростков распылил газ раздражающего действия. Полицейские изъяли баллончик с газом раздражающего действия.

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