В Виннице ученик распылил газ в школе, пострадали 6 детей
Об этом сообщает Нацполиция Винницкой области.
12 апреля в полицию поступила информация о том, что в школе №9 (улица Брацлавская, г. Винница), кто-то из учеников распылил газ раздражающего действия. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, спасатели и медики.
Из общеобразовательного учреждения эвакуировали около 500 школьников и преподавателей.
По предварительной информации, один школьник госпитализирован, еще пятерым ученикам, которые жаловались на жжение в горле, медики оказали помощь.
Предварительно установлено, что между двумя учениками возник спор, в ходе которого один из подростков распылил газ раздражающего действия. Полицейские изъяли баллончик с газом раздражающего действия.
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