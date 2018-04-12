В Украине построят самую мощную солнечную электростанцию. Новости компании
Об этом говорится в сюжете Эспрессо.TV.
Очередной шаг к энергетической независимости! В Украине появится мощнейшая солнечная электростанция, которая войдет в ТОП-3 в Европе. Соглашение на проектирование и строительство объекта подписали украинская компания ДТЭК и китайская Си-Эм-И-Си (СМЕС).
В рамках сотрудничества с Китайской стороной в Украина получит почти 230 миллионов евро инвестиций. Этот проект напрямую будет способствовать наращиванию доли альтернативной энергетики в энергосистеме Украины.
"Нет альтернативы для электроэнергетики не только в Украине, но и в целом в странах, как активно наращивать мощности зеленой генерации. Сегодня для этого есть все экономические предпосылки. Сегодня это наш ответ
на вопросы, связанные с экологией", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
"Вопросы возобновляемой энергетики - это вопрос составляющей энергетической стратегии Украины до 2035 года. И тех 25 процентов, которые мы поставили себе цель. Я абсолютно убежден, что их можно достичь при слаженной и совместной работе в этом направлении", - отметил вице-премьер-министр Владимир Кистион.
Станцию построят в Никополе, что на Днепропетровщине. Мощность - более 200 мегаватт. Этого хватит, чтобы обеспечить электричеством 100 тысяч домохозяйств в течение года.
"Для нас рынок Украины является очень интересным. И нам очень приятно сотрудничать с компанией ДТЭК. У нас обоих большой опыт работы в энергетической сфере. Мы вместе с ДТЭК начинаем с солнечной энергетики, но это
только начало. В дальнейшем нас чекують еще большие перспективы", - отметил председатель правления СМЕС Чжан Чунь (Zhang Chun).
"У нас амбициозные планы до конца следующего года построить в 1000 мегаватт солнечной и ветровой генерации. Объем инвестиций для реализации этих амбициозных планов составит более миллиарда евро", - подытожил Тимченко.
Инвесторы отмечают - это чистая энергия, сотни рабочих мест, сокращение выбросов в атмосферу на 300 тысяч тонн в год. А самое главное - позитивный сигнал зарубежным инвесторам для вложения средств в украинскую энергетику.
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