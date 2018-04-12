 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Украине построят самую мощную солнечную электростанцию. Новости компании

В Украине появится мощнейшая солнечная электростанция, которая войдет в ТОП-3 в Европе

Об этом говорится в сюжете Эспрессо.TV.

Очередной шаг к энергетической независимости! В Украине появится мощнейшая солнечная электростанция, которая войдет в ТОП-3 в Европе. Соглашение на проектирование и строительство объекта подписали украинская компания ДТЭК и китайская Си-Эм-И-Си (СМЕС).

В рамках сотрудничества с Китайской стороной в Украина получит почти 230 миллионов евро инвестиций. Этот проект напрямую будет способствовать наращиванию доли альтернативной энергетики в энергосистеме Украины.

"Нет альтернативы для электроэнергетики не только в Украине, но и в целом в странах, как активно наращивать мощности зеленой генерации. Сегодня для этого есть все экономические предпосылки. Сегодня это наш ответ
на вопросы, связанные с экологией", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Вопросы возобновляемой энергетики - это вопрос составляющей энергетической стратегии Украины до 2035 года. И тех 25 процентов, которые мы поставили себе цель. Я абсолютно убежден, что их можно достичь при слаженной и совместной работе в этом направлении", - отметил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

Станцию построят в Никополе, что на Днепропетровщине. Мощность - более 200 мегаватт. Этого хватит, чтобы обеспечить электричеством 100 тысяч домохозяйств в течение года.

"Для нас рынок Украины является очень интересным. И нам очень приятно сотрудничать с компанией ДТЭК. У нас обоих большой опыт работы в энергетической сфере. Мы вместе с ДТЭК начинаем с солнечной энергетики, но это
только начало. В дальнейшем нас чекують еще большие перспективы", - отметил председатель правления СМЕС Чжан Чунь (Zhang Chun).

"У нас амбициозные планы до конца следующего года построить в 1000 мегаватт солнечной и ветровой генерации. Объем инвестиций для реализации этих амбициозных планов составит более миллиарда евро", - подытожил Тимченко.

Инвесторы отмечают - это чистая энергия, сотни рабочих мест, сокращение выбросов в атмосферу на 300 тысяч тонн в год. А самое главное - позитивный сигнал зарубежным инвесторам для вложения средств в украинскую энергетику.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 апреля, 2018 четверг

больше новостей

12 апреля, 2018 четверг

11 апреля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать