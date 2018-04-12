В результате взрыва в Мариуполе мужчина остался без руки

12 апреля, 2018, 15:21

54-летний житель Мариуполя получил осколочные ранения обеих голеней и предплечья, а также потерял левую кисть в результате детонации неизвестного взрывного устройства

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Взрыв в Мариуполе прогремел ночью 12 апреля. Мужчина нашел в пункте приема метала неизвестный предмет и решил забрать его себе. По дороге домой устройство выпало у мужчины из рук и взорвалось от удара об землю.

Сейчас правоохранители выясняют подробные обстоятельства происшествия. По факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией “Несчастный случай” Уголовного кодекса Украины.

В полиции напомнили, что это уже седьмой случай в Донецкой области, когда от взрывов калечатся люди. В 2018 году от взрывоопасных устройств трое людей погибли и семеро получили пораення.