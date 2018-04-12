В Польше назвали условия сотрудничества с Институтом национальной памяти Украины

12 апреля, 2018, 18:12

Институт национальной памяти заявил, что возобновление сотрудничества с Украинским институтом памяти будет возможно после выполнения украинцами нескольких условий

Об этом сообщает “Польское радио”.

Председатель ИНП Польши Ярослав Шарек отметил, что возобновление сотрудничества с украинцами состоится после решения о разрешение полякам на проведение поисковых работ на территории Украины. Речь идет и об эксгумации останков жертв и строительства мест памяти поляков. Президент Института нацпамяти подчеркнул, что украинцы несколько месяцев назад выразили желание сотрудничать в вопросах, связанных с событиями 1920 года, то есть подписанием соглашения о союзе между Пилсудским и Петлюрой, однако, как добавил он, на заявлениях все закончилось.

Напомним, Киев приостановил сотрудничество с Институтом национальной памяти Польши и возможное проведение поисков останков поляков, которые покоятся на территории Украины, после сноса в апреле прошлого года памятника УПА в Грушовичах на Подкарпатье и других случаев осквернения и разрушения украинских мест памяти в Польше.

Председатель ИНП Польши считает, что сотрудничество будет возможным, в частности, после возобновления поисков останков польских солдат, которые покоятся на территории современной Украины. Речь идет о солдатах, которые погибли на бывших польских землях в 1939 году, а также легионерах, которые покоятся в районе села Костюхнивка Волынской области.

Глава польского учреждения подчеркнул, что наиболее важным вопросом, который должен быть также решен, является дело поисков, эксгумаций и чествования памяти поляков, погибших от рук украинских националистов во время Второй мировой войны.

Условием возобновления сотрудничества, по словам Ярослава Шарека, будет также совместная публикация наработок встреч Польско-украинского форума историков. Работа этого органа, в который входят ученые из обеих стран, в настоящее время приостановлена. Председатель ИНП Польши сказал, что Институт готов проводить следующие встречи с украинскими учеными, если сначала опубликуют на польском и украинском языках научные наработки, которые были представлены на данный момент во время этого форума.

"Однако мы до сих пор не получили от украинской стороны текстов украинских авторов, хотя мы можем их напечатать", - сказал председатель Институт нацпамяти Польши.

Ярослав Шарек заверил, что для его Института изучение польско-украинских отношений всегда было очень важным. Он напомнил, что в отношениях обеих стран наиболее спорным вопрос остается дело волынско-галицкого преступления.