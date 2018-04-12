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В МИД анонсировали безвиз с 2 странами Южной Америки


фото: tvi.ua
Украинское дипломатическое ведомство достигло договоренности о безвизовом режиме с двумя странами Южной Америки: Уругваем и Перу

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает “Европейская правда".

Во время встреч в Монтевидео (Уругвай) была достигнута договоренность о подписании соглашения о безвизовом режиме между Уругваем и Украиной. Формально данный документ еще не подписан, но договоренность по нему согласована с руководителем миграционной службы, руководством МИД, а также с членами парламента Уругвая, отметил Погорельцев.

"После согласования необходимых формальностей для подписания и вступления в силу соответствующим двусторонним Соглашением Уругвай станет еще одной страной, куда граждане Украины смогут путешествовать без виз", - пояснил он.

Сергей Погорельцев сообщил, что в ближайшее время будет формализованная договоренность о соглашении по безвизу и с Перу. По словам дипломата, этот документ расширит перечень категорий граждан Украины, которые будут иметь право на безвизовый въезд в Перу. Сейчас эта страна в одностороннем порядке позволяет безвизовый въезд украинцам, которые путешествуют с целью туризма, но не дает такого разрешения для других категорий, в частности бизнес-путешественников.

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