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В Киеве на книжном рынке "Петровка" предпринимателей оштрафовали за российские книги


фото: RFE
В Киеве на книжном рынке "Петровка" из торговой сети изъяли литературу, которую ввезли в Украину без разрешительных документов

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

Троих предпринимателей оштрафовали на 27 тыс. грн за распространение на территории Украины книг, изготовленных и привезенных с территории государства-агрессора.

Решение Госкомтелерадио вынесено в соответствии со ст. 28-1 закона Украины "Об издательском деле".

 

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