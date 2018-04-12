В Киеве на книжном рынке "Петровка" предпринимателей оштрафовали за российские книги
12 апреля, 2018, 18:20
В Киеве на книжном рынке "Петровка" из торговой сети изъяли литературу, которую ввезли в Украину без разрешительных документов
Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.
Троих предпринимателей оштрафовали на 27 тыс. грн за распространение на территории Украины книг, изготовленных и привезенных с территории государства-агрессора.
Решение Госкомтелерадио вынесено в соответствии со ст. 28-1 закона Украины "Об издательском деле".
- Напомним, 1 января 2017 года в силу вступил закон Украины, согласно которому издательская продукция, изготовленная и/или ввозимая с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины, может быть ввезена и распространена на территории Украины лишь при условии наличия соответствующего разрешения. Запрет не распространяется на литературу, которую ввозят в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.
Читайте также
-
-
31 марта, 2018 Порноместь: угроза, которая не выбирает жертв
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
Читайте также
-
31 марта, 2018 Порноместь: угроза, которая не выбирает жертв
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы