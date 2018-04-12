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В Instagram можно делать видео и фото с размытым фоном

Теперь в Instagram можно делать снимки и видео в портретном режиме в Stories

Об этом пишет The Verge.

В обновленной версии Instagram появился режим Focus. С ним снимки и видео выглядят так, будто их делали на качественную фототехнику.

Чтобы сделать такой снимок, нужно:

  • Открыть Stories;
  • Включить фронтальную камеру;
  • Выбрать режим Focus;
  • Сфотографироваться.

Читайте также: Vero или Instagram. Почему новое приложение может уничтожить популярную фотосеть 

Также пользователи iOS могут добавлять стикеры-упоминания, которыми можно обозначить друзей. Для этого нужно написать название аккаунта со знаком @. Стикер можно двигать и менять размер.

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