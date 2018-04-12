В Instagram можно делать видео и фото с размытым фоном

12 апреля, 2018, 12:58

Теперь в Instagram можно делать снимки и видео в портретном режиме в Stories

Об этом пишет The Verge.

В обновленной версии Instagram появился режим Focus. С ним снимки и видео выглядят так, будто их делали на качественную фототехнику.

Чтобы сделать такой снимок, нужно:

Открыть Stories;

Включить фронтальную камеру;

Выбрать режим Focus;

Сфотографироваться.

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Также пользователи iOS могут добавлять стикеры-упоминания, которыми можно обозначить друзей. Для этого нужно написать название аккаунта со знаком @. Стикер можно двигать и менять размер.