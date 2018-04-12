В Днипре из-за угрозы срыва отменили русскоязычную пьесу Леси Украинки

12 апреля, 2018, 22:59

Театр драмы и комедии в Днипре отменил показ спектакля "Лесная песня" на русском языке в апреле из-за угрозы срыва

Об этом сообщает "Радио Свобода” со ссылкой на источники в театре.

В заведении заявили, что прямых угроз в их адрес не поступало, однако в Facebook появилась информация о том, что активисты молодежного крыла "Правого сектора" могут попытаться мешать проведению спектакля.

Как рассказала заведующая литературной частью театра Галина Бабий, театр не будет снимать спектакль из своего репертуара, его покажут в другой день.

"Мы решили, чтобы не было повода для раздора, снять спектакль на этот раз. Но мы не снимаем его с репертуара. Тем более, что этот спектакль идет в вечернее время, не днем, то есть не для школьников, как писали на Facebook, - мол, мы русифицируем школьников", - пояснила Бабий.

Она также отметила, что у взрослого зрителя есть выбор: прийти на "Лесную песню" на русском языке в Театр драмы и комедии или пойти на “Лісову пісню” на украинском языке в театр имени Шевченко.

"Во-вторых, мы поставили на русском языке, потому что нашли хороший перевод. Люди, которые никогда не читали Лесю Украинку, возможно, посмотрят и заинтересуются ее творчеством. Спектакль мы не собираемся снимать, он у нас интересно поставлен, интересное пластическое решение”, - отметила заведующая.