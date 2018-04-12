В Аргентине со склада пропали 540 кг конфискованной марихуаны. Полицейские обвинили мышей
Об этом сообщают "Факты”.
Во время инспекции в аргентинском городе Пилар, в 60 километрах от столицы страны Буэнос-Айреса, была обнаружена пропажа со склада 540 килограммов конфискованной марихуаны. Сотрудники объяснили таинственное исчезновение полтонны марихуаны голодными мышами и крысами.
Однако эксперты не поверили во вторжение на склад армии грызунов. Мол, если бы даже мыши и съели марихуану, то не остались бы в живых. А на складе не обнаружили ни одного трупа.
В итоге на время следствия были уволены и задержаны 8 сотрудников полиции. В мае состоится судебное заседание, на котором решат, было исчезновение наркотиков результатом халатности или же злого умысла.
СМИ сообщают, что всего на складе в Пилар хранится шесть тысяч килограммов марихуаны.
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