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В Аргентине со склада пропали 540 кг конфискованной марихуаны. Полицейские обвинили мышей

Аргентинские полицейские обвинили грызунов в исчезновении со склада 540 кг конфискованной марихуаны

Об этом сообщают "Факты”.

Во время инспекции в аргентинском городе Пилар, в 60 километрах от столицы страны Буэнос-Айреса, была обнаружена пропажа со склада 540 килограммов конфискованной марихуаны. Сотрудники объяснили таинственное исчезновение полтонны марихуаны голодными мышами и крысами.

Однако эксперты не поверили во вторжение на склад армии грызунов. Мол, если бы даже мыши и съели марихуану, то не остались бы в живых. А на складе не обнаружили ни одного трупа.

В итоге на время следствия были уволены и задержаны 8 сотрудников полиции. В мае состоится судебное заседание, на котором решат, было исчезновение наркотиков результатом халатности или же злого умысла.

СМИ сообщают, что всего на складе в Пилар хранится шесть тысяч килограммов марихуаны.

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