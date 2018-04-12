Украина и Молдова упростят пересечение совместной границы
Об этом сообщил в Twitter президент Украины Петр Порошенко.
"Украина и Молдова упростят пересечение границы для граждан обеих стран. Для этого будет организован совместный контроль на пунктах пропуска через украинско-молдавскую госграницу. Соответствующий Закон о ратификации Соглашения подписал в присутствии главы Правительства Республики Молдова", - написал Порошенко.
Накануне, 11 апреля, глава МИД Украины Павел Климкин во время визита в Македонию сообщил, что в ближайшее время Украина подпишет соглашение о безвизовом режиме с Македонией.
Украина и Молдова упростят пересечение границы для граждан обеих стран. Для этого будет организован совместный контроль на пунктах пропуска через украинско-молдавскую госграницу.— Петр Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2018 г.
Соответствующий Закон о ратификации Соглашения подписал в присутствии главы Правительства Республики Молдова. pic.twitter.com/Uf6IRAcZwY
- Напомним, ранее Украина подписала безвиз с государством Антигуа и Барбуда, расположенном на островах в Карибском море.
- Украина заключила соглашение о безвизовом режиме с Катаром.
- Украинцам упростили получение виз в Оман.
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