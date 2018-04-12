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Украина и Молдова упростят пересечение совместной границы


фото: twitter
Гражданам Украины и Молдовы упростят режим пересечения границы между двумя странами

Об этом сообщил в Twitter президент Украины Петр Порошенко.

"Украина и Молдова упростят пересечение границы для граждан обеих стран. Для этого будет организован совместный контроль на пунктах пропуска через украинско-молдавскую госграницу. Соответствующий Закон о ратификации Соглашения подписал в присутствии главы Правительства Республики Молдова", - написал Порошенко.

Накануне, 11 апреля, глава МИД Украины Павел Климкин во время визита в Македонию сообщил, что в ближайшее время Украина подпишет соглашение о безвизовом режиме с Македонией.

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