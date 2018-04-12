 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ученым удалось вернуть парализованному человеку тактильные ощущения

Ученым из Калифорнийского технологического института впервые в истории удалось вызвать ощущение прикосновения в парализованной конечности, точечно стимулируя мозг с помощью компактного набора электродов

Исследование опубликовано в журнале eLife.

В соматосенсорной коре головного мозга создается наше ощущение тела; благодаря работе ее нейронов мы понимаем, где сейчас находятся части тела относительно друг друга и относительно земли, ощущаем прикосновения, вибрации и давление.

В предыдущих исследованиях ученым удавалось с помощью стимуляции соматосенсорной коры вызвать у людей ощущение слабого покалывания или зуда в разных частях тела.

Пациент, на мозге которого проводили последний эксперимент, три года назад получил серьезную травму спинного мозга а его тело парализовало ниже шеи - он не чувствует его и не может им управлять.

Ученые имплантировали электроды в кору и слабыми электрическими импульсами стимулировали отдельные группы нейронов. Во время стимуляции пациент чувствовал знакомые прикосновения: пожатие руки, похлопывание по плечу; ему также казалось, что он поднимал руку. Различные комбинации направления и интенсивности стимуляции вызывали разные ощущения.

null

В будущем ученые рассчитывают точно установить, влияние какой интенсивности на какие группы нервных клеток вызывает конкретные переживания.

Следующим шагом должно стать создание системы обратной связи между датчиками давления и вибрации на парализованных конечностях или протезах.

В 2015 году в лаборатории Андерсена разработали нейрокомпютерний интерфейс, который позволяет управлять протезом силой мысли, с помощью нейроимплантата. Добавив к этому интерфейсу нейроимплант, который вызывает тактильные ощущения, ученые надеются получить рабочую систему, что позволяет вернуть ощущение парализованных частей тела и способность управлять ими.

Читайте также: Люди не станут сильнее и не будут жить дольше. Ученые объясняют, почему наш вид достиг предела развития

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 апреля, 2018 четверг

11 апреля, 2018 среда

больше новостей

12 апреля, 2018 четверг

11 апреля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать