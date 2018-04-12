Ученым удалось вернуть парализованному человеку тактильные ощущения
Исследование опубликовано в журнале eLife.
В соматосенсорной коре головного мозга создается наше ощущение тела; благодаря работе ее нейронов мы понимаем, где сейчас находятся части тела относительно друг друга и относительно земли, ощущаем прикосновения, вибрации и давление.
В предыдущих исследованиях ученым удавалось с помощью стимуляции соматосенсорной коры вызвать у людей ощущение слабого покалывания или зуда в разных частях тела.
Пациент, на мозге которого проводили последний эксперимент, три года назад получил серьезную травму спинного мозга а его тело парализовало ниже шеи - он не чувствует его и не может им управлять.
Ученые имплантировали электроды в кору и слабыми электрическими импульсами стимулировали отдельные группы нейронов. Во время стимуляции пациент чувствовал знакомые прикосновения: пожатие руки, похлопывание по плечу; ему также казалось, что он поднимал руку. Различные комбинации направления и интенсивности стимуляции вызывали разные ощущения.
В будущем ученые рассчитывают точно установить, влияние какой интенсивности на какие группы нервных клеток вызывает конкретные переживания.
Следующим шагом должно стать создание системы обратной связи между датчиками давления и вибрации на парализованных конечностях или протезах.
В 2015 году в лаборатории Андерсена разработали нейрокомпютерний интерфейс, который позволяет управлять протезом силой мысли, с помощью нейроимплантата. Добавив к этому интерфейсу нейроимплант, который вызывает тактильные ощущения, ученые надеются получить рабочую систему, что позволяет вернуть ощущение парализованных частей тела и способность управлять ими.
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