Трампа призывают отменить визит Путина в Белый дом

12 апреля, 2018, 22:15

Советник вице-президента Джозефа Байдена по вопросам национальной безопасности Майкл Карпентер опубликовал материал, в котором призывает отменить приглашение Владимиру Путину посетить Белый дом

Об этом сообщает "Голос Америки".

На подобное заявление Карпентера натолкнула поддержка Россией сирийского режима и его причастность к химической атаке в Великобритании.

Он пишет, что президент Трамп пренебрег советами своего советника по национальной безопасности и поздравил Путина с переизбранием на президентский пост, хотя результат "выборов" был известен заранее, а ранее неподалеку Кремля был убит оппозиционный лидера и бывший премьер-министр Борис Немцов, а Алексею Навальному было запрещено выдвигать свою кандидатуру.

Автор статьи также ставит вопрос, почему Трамп пригласил Путина в Белый дом вскоре после того, как Кремль применил нервно-паралитическое вещество против бывшего российского разведчика и его дочери на территории главного союзника США - Великобритании.

Такое приглашение грозит внести разлад в отношения с европейскими союзниками относительно изоляции России, убедит россиян, что агрессивная политика Кремля вызывает уважение со стороны Трампа и, наконец, создаст впечатление о слабости президента.

Оправдываясь по поводу приглашения, Трамп написал в Twitter, что Россия "могла бы помочь решить проблемы Северной Кореи, Сирии, Украины, ИГИЛ, Ирана и даже усиления гонки вооружения".

Как пишет Карпентер, дело в том, что именно Россия является корнем проблемы почти всех этих делах. Относительно Северной Кореи, целью Москвы является ослабить позиции Соединенных Штатов в Азии.

В Сирии российские войска поддерживают силы президента Башара аль-Асада, который уничтожает свое мирное население и применяет против него химическое оружие.

В Украине россияне почти каждую неделю убивают украинских солдат и мирное население, что делает посмешищем Минские соглашения с сентября 2014-го и февраля 2015 годов. Даже посланник Трампа Курт Волкер признает, что нет признаков желания России искать решения о полном восстановлении территориальной целостности Украины.

Россия, продолжает автор, нарушает договор о ядерных силах средней дальности, не выполняет обязательств об обычных силах в Европе, а также соглашение о химических вооружениях. Поэтому, по его мнению, Трамп наивно думает, что может рассчитывать на сотрудничество с Кремлем в отраслях, в которых целью России является подорвать интересы Запада. Желание Трампа иметь дружеские отношения с Путиным лишь поощряет Москву действовать агрессивно, зная, что, по его мнению, не будет серьезных последствий такого поведения.