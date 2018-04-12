Трамп: Я не говорил, когда атакуют Сирию. Возможно, уже очень скоро
Об этом американский президент написал в своем аккаунте в Twitter.
"Я никогда не говорил, когда произойдет нападение на Сирию. Может оно будет очень скоро, или вообще не так скоро! В любом случае, Соединенные Штаты, за время моей администрации, сделали большую работу, чтобы освободить регион от террористов "ИГ". И где наше "Спасибо, Америка!"?", - подчеркнул Трамп.
Отметим, вчера американский президент написал в Twitter, что Россия уже может готовиться сбивать ракеты, ведь авиаудар по Сирии все-таки будет нанесен.
Впоследствии глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что Минобороны готово к военному сценарию в Сирии.
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Ранее американские чиновники рассказали, что власти США рассматривают многонациональный военный ответ из-за использования Сирией химического оружия в Гуте. Тогда эксперты по вопросам военных действий в Сирии отметили, что Франция и, вероятно, Великобритания и страны Ближнего Востока могут стать потенциальными партнерами в любой военной операции США.
Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 апреля 2018 г.
- Напомним, ранее стало известно об атаке в сирийской Восточной Гуте, во время которой использовали токсичный газ. Бочкову бомбу, которая содержала зарин, вероятно, сбросили с вертолета.
- По данным Союза медицинских организаций, в результате этой атаки погибло 60 человек и более 1000 человек пострадали.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары, в чем сирийская сторона обвинила США. Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев. в результате авиаударов погибло 14 человек, в основном иранцы.
- Впоследствии российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.
- В ответ Совет Безопасности ООН не поддержал российский вариант резолюции по химическим атакам в Сирии.
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