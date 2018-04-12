Трамп: Я не говорил, когда атакуют Сирию. Возможно, уже очень скоро

12 апреля, 2018, 13:26

Президент США Дональд Трамп снова вспомнил о вероятной атаке против Сирии по причине использования ею химического оружия

Об этом американский президент написал в своем аккаунте в Twitter.

"Я никогда не говорил, когда произойдет нападение на Сирию. Может оно будет очень скоро, или вообще не так скоро! В любом случае, Соединенные Штаты, за время моей администрации, сделали большую работу, чтобы освободить регион от террористов "ИГ". И где наше "Спасибо, Америка!"?", - подчеркнул Трамп.

Отметим, вчера американский президент написал в Twitter, что Россия уже может готовиться сбивать ракеты, ведь авиаудар по Сирии все-таки будет нанесен.

Впоследствии глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что Минобороны готово к военному сценарию в Сирии.

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Ранее американские чиновники рассказали, что власти США рассматривают многонациональный военный ответ из-за использования Сирией химического оружия в Гуте. Тогда эксперты по вопросам военных действий в Сирии отметили, что Франция и, вероятно, Великобритания и страны Ближнего Востока могут стать потенциальными партнерами в любой военной операции США.