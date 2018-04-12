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Трамп считает Россию и Сирию ответственными за химическую атаку, - Белый дом

В администрации президента США Дональда Трампа подтвердили, что он считает Сирию и Россию ответственными за химическую атаку в Гуте

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Эспрессо.TV.

Она ответила на вопрос журналиста относительно того, что в России заявляют, что химической атаки в Сирии не было, или что вся эта ситуация, по словам Кремля, была подстроена "Белыми касками".

"А вот разведка, безусловно, имеет совсем другую информацию, а президент (Трамп, - ред.) считает Сирию и Россию ответственными за нападение с применением химического оружия", - подчеркнула Сандерс.

Она также отметила, что Трамп еще не принял окончательного решения относительно того, как он ответит на действия режима Башара Асада, однако он имеет множество вариантов.

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