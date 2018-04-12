Трамп считает Россию и Сирию ответственными за химическую атаку, - Белый дом
Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Эспрессо.TV.
Она ответила на вопрос журналиста относительно того, что в России заявляют, что химической атаки в Сирии не было, или что вся эта ситуация, по словам Кремля, была подстроена "Белыми касками".
"А вот разведка, безусловно, имеет совсем другую информацию, а президент (Трамп, - ред.) считает Сирию и Россию ответственными за нападение с применением химического оружия", - подчеркнула Сандерс.
Она также отметила, что Трамп еще не принял окончательного решения относительно того, как он ответит на действия режима Башара Асада, однако он имеет множество вариантов.
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- Напомним, ранее стало известно об атаке в сирийской Восточной Гуте, во время которой использовали токсичный газ. Бочкову бомбу, которая содержала зарин, вероятно, сбросили с вертолета.
- По данным Союза медицинских организаций, в результате этой атаки погибло 60 человек и более 1000 человек пострадали.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары. Сирийское правительство обвинило США, но Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев. В результате авиаударов погибло 14 человек, в основном иранцы.
- Российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.
- В ответ Совет Безопасности ООН не поддержал российский вариант резолюции по химическим атакам в Сирии.
- Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке авиаудара по асадовским войскам.
- Глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что возглавляемое им ведомство готово к военного сценария в Сирии.
- В Сирии эвакуируют правительственные аэропорты и авиабазы.
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