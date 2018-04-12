Телеканал UA|TV начал вещание на оккупированную Луганщину

12 апреля, 2018, 16:50

Украинский телеканал UA|TV начал вещание на оккупированные Россией территории Луганской области

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Мининформполитики.

Трансляцию телеканала Мультимедийной платформы иновещания Украины запустили в тестовом режиме с телебашни в Бахмутовке.

"Работа в рамках Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при министерстве информационной политики Украины продолжается. И мы рады сообщить о еще одном шаге к обеспечению полноценного вещания UA|TV на оккупированные Крым и Донбасс", - заявил министр информполитики Юрий Стець.