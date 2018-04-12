Телеканал UA|TV начал вещание на оккупированную Луганщину
12 апреля, 2018, 16:50
Украинский телеканал UA|TV начал вещание на оккупированные Россией территории Луганской области
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Мининформполитики.
Трансляцию телеканала Мультимедийной платформы иновещания Украины запустили в тестовом режиме с телебашни в Бахмутовке.
"Работа в рамках Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при министерстве информационной политики Украины продолжается. И мы рады сообщить о еще одном шаге к обеспечению полноценного вещания UA|TV на оккупированные Крым и Донбасс", - заявил министр информполитики Юрий Стець.
- Напомним, Нацсовет дал разрешение на радиовещание на линии разграничения в зоне АТО четырем станциям.
- В августе 2017 года член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский анонсировал начало вещания на линии разграничения в зоне АТО 12 украинских телеканалов.
- Телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на оккупированные территории Крыма и Донбасса.
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