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Телеканал UA|TV начал вещание на оккупированную Луганщину


фото: uadonbas
Украинский телеканал UA|TV начал вещание на оккупированные Россией территории Луганской области

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Мининформполитики.

Трансляцию телеканала Мультимедийной платформы иновещания Украины запустили в тестовом режиме с телебашни в Бахмутовке.

"Работа в рамках Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при министерстве информационной политики Украины продолжается. И мы рады сообщить о еще одном шаге к обеспечению полноценного вещания UA|TV на оккупированные Крым и Донбасс", - заявил министр информполитики Юрий Стець.

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