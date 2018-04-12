Синоптик рассказала, какой будет погода на выходных
Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что сегодня не очень активный холодный атмосферный фронт наблюдается в северных областях и на Харьковщине, Луганщине, Ровенщине и Волыни. Там температура воздуха составит +12 +15 градусов.
12 апреля на территории Украины, кроме южной части, ожидаются кратковременные дожди, а на юге и в большинстве западных областей будет теплее, воздух прогреется до +17 +23 градусов.
Завтра в Украине будет сухо и преимущественно тепло. В субботу и воскресенье температура воздуха будет высокой, в западных регионах ожидается +20 +24 градуса, а на остальной территории в пределах +16 +21 градусов.
По предварительной информации, в воскресенье, 15 апреля, в северных областях могут пройти грозовые дожди.
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