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Синоптик рассказала, какой будет погода на выходных

В конце недели в Украине ожидается преимущественно теплая погода, местами могут пройти дожди

Об этом в эфире Эспрессо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что сегодня не очень активный холодный атмосферный фронт наблюдается в северных областях и на Харьковщине, Луганщине, Ровенщине и Волыни. Там температура воздуха составит +12 +15 градусов.

12 апреля на территории Украины, кроме южной части, ожидаются кратковременные дожди, а на юге и в большинстве западных областей будет теплее, воздух прогреется до +17 +23 градусов.

Завтра в Украине будет сухо и преимущественно тепло. В субботу и воскресенье температура воздуха будет высокой, в западных регионах ожидается +20 +24 градуса, а на остальной территории в пределах +16 +21 градусов.

По предварительной информации, в воскресенье, 15 апреля, в северных областях могут пройти грозовые дожди.

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