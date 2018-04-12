Страны ЕС готовят дипломатический бойкот Чемпионату мира по футболу в России, - журналист

12 апреля, 2018, 11:30

Ряд стран ЕС готовит дипломатический бойкот Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Журналист также отметил, что ЕС обсудит продление санкций против России на год вместо полугода.

"Мы станем свидетелями объявления рядом стран ЕС дипломатического бойкота Чемпионата мира-2018 в России и развернутых переговоров о продлении экономических санкций ЕС против России на 1 год вместо 6 месяцев накануне саммита Европейского совета в июне", - написал Йозвяк.

We might see a number of eu member states announce a diplomatic boycott of the #WorldCup2018 in #Russia & increased talks about rolling over the Eu's economic sanctions on Russia by 1 year instead of 6 months ahead of the #Euco in June. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 12 апреля 2018 г.