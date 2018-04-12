 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Сборная Украины ворвалась в топ-30 рейтинга ФИФА


фото: ffu.ua
Сборная Украины по футболу улучшила позиции в новом рейтинге ФИФА

Об этом сообщает  офіційний сайт ФІФА.

По сравнению с мартовской классификацией, наша национальная команда поднялась на пять позиций и теперь занимает тридцатое место. Ступенькой выше за украинцев находится Словакия, с которой команда Андрея Шевченко осенью сыграет в Лиге наций. Также Украине в новом турнире УЕФА будет противостоять Чехия, которая, пока в мировом рейтинге - сорок пятая.

Лидерство в рейтинге ФИФА сохранила Германия, вторая - Бразилия, на третье место поднялась Бельгия, которая отодвинула на четвертую позицию Португалию, а пятую - Аргентину.

  • В марте сборная Украины сыграла два товарищеских матча, в которых она сыграла вничью с Саудовской Аравией (1: 1) и победила Японию (2: 1).
  • В конце мая команда Шевченко соберется на следующий тренировочный сбор, после которого 30 мая сыграет с Марокко, а 2 июня встретится с Албанией.
  • Следующие официальные матчи Украина проведет осенью, когда стартует в новом турнире УЕФА - Лиге наций, где ее соперниками будут Чехия и Словакия.
  • Читайте также: Шевченко обещает вывести Украину на Евро-2020. Почему это будет сложно​
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 апреля, 2018 четверг

больше новостей

12 апреля, 2018 четверг

11 апреля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать