Сборная Украины ворвалась в топ-30 рейтинга ФИФА
12 апреля, 2018, 12:33
Сборная Украины по футболу улучшила позиции в новом рейтинге ФИФА
Об этом сообщает офіційний сайт ФІФА.
По сравнению с мартовской классификацией, наша национальная команда поднялась на пять позиций и теперь занимает тридцатое место. Ступенькой выше за украинцев находится Словакия, с которой команда Андрея Шевченко осенью сыграет в Лиге наций. Также Украине в новом турнире УЕФА будет противостоять Чехия, которая, пока в мировом рейтинге - сорок пятая.
Лидерство в рейтинге ФИФА сохранила Германия, вторая - Бразилия, на третье место поднялась Бельгия, которая отодвинула на четвертую позицию Португалию, а пятую - Аргентину.
- В марте сборная Украины сыграла два товарищеских матча, в которых она сыграла вничью с Саудовской Аравией (1: 1) и победила Японию (2: 1).
- В конце мая команда Шевченко соберется на следующий тренировочный сбор, после которого 30 мая сыграет с Марокко, а 2 июня встретится с Албанией.
- Следующие официальные матчи Украина проведет осенью, когда стартует в новом турнире УЕФА - Лиге наций, где ее соперниками будут Чехия и Словакия.
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