Сборная Украины ворвалась в топ-30 рейтинга ФИФА

12 апреля, 2018, 12:33

Сборная Украины по футболу улучшила позиции в новом рейтинге ФИФА

Об этом сообщает офіційний сайт ФІФА.

По сравнению с мартовской классификацией, наша национальная команда поднялась на пять позиций и теперь занимает тридцатое место. Ступенькой выше за украинцев находится Словакия, с которой команда Андрея Шевченко осенью сыграет в Лиге наций. Также Украине в новом турнире УЕФА будет противостоять Чехия, которая, пока в мировом рейтинге - сорок пятая.

Лидерство в рейтинге ФИФА сохранила Германия, вторая - Бразилия, на третье место поднялась Бельгия, которая отодвинула на четвертую позицию Португалию, а пятую - Аргентину.