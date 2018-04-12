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Сборная Украины по биатлону осталась без тренера


фото: olympics.suspilne.media
Тренер женской сборной Украины по биатлону словенец Урош Велепець ушел в отставку

Об этом заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, сообщает Xsport.

"В женской сборной Украины по биатлону с нового сезона будет новый тренер. Предыдущий наставник команды Урош Велепець оставит свой пост", - сказал Брынзак.

50-летний Урош Велепець возглавлял женскую сборную Украины в 2015 году. Под его руководством сборная Украины выступала на двух чемпионатах мира - в норвежском Холменколлене в 2016 году команда осталась без наград, а в прошлом году в австрийском Хохфильцене завоевала серебро в эстафете.

Велепець был личным тренером Юлии Джимы, также он индивидуально работает с известным словенским биатлонистом - Яковом Факом.

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