Сборная Украины по биатлону осталась без тренера
Об этом заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, сообщает Xsport.
"В женской сборной Украины по биатлону с нового сезона будет новый тренер. Предыдущий наставник команды Урош Велепець оставит свой пост", - сказал Брынзак.
50-летний Урош Велепець возглавлял женскую сборную Украины в 2015 году. Под его руководством сборная Украины выступала на двух чемпионатах мира - в норвежском Холменколлене в 2016 году команда осталась без наград, а в прошлом году в австрийском Хохфильцене завоевала серебро в эстафете.
Велепець был личным тренером Юлии Джимы, также он индивидуально работает с известным словенским биатлонистом - Яковом Факом.
- Разговоры об отставке Уроша Велепеця начались после провала сборной Украины на Олимпиаде в Пхенчхане, где наша команда не завоевала ни одной медали.
- Ранее о возможном завершении карьеры заявила лидер украинской сборной Юлия Джима.
- Владимир Брынзак сообщил, что из команды уйдут еще две олимпийские чемпионки.
- Сегодня из-за допингового скандала в отставку ушел президент Международного союза биатлонистов Андрес Бессеберг.
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