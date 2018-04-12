Ряд областей сегодня накроют грозы и штормовой ветер

12 апреля, 2018, 09:24

12 апреля в некоторых областях Украины ожидается осложнение погодных условий

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Черновицкой областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, ожидаются грозы.

Подобная ситуация будет ночью в Ровенской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях.

Как ранее рассказала синоптик Эспрессо Наталья Диденко, атмосферный фронт сегодня станет причиной снижения температуры в Украине.