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Российские корабли покинули порт в Сирии из-за предполагаемого авиаудара, - наблюдатели

По данным наблюдателей, в сирийском порту Тартус почти не осталось кораблей военно-морского флота России

Об этом сообщает пресс-центр мониторингового портала Image Satellite Internacional в своем аккаунте в Twitter.

"Из порта Тартус в Сирии исчезло большинство кораблей военно-морских сил России. Эти пропавшие морские суда в настоящее время развернуты на море из-за возможных ударов в ближайшем будущем", - подчеркнули в ведомстве.

Представители портала отметили, что, согласно представленным фото, в порту осталась только одна подводная лодка класса Kilo.

Как выглядел порт раньше

 

Как выглядит порт по состоянию на 11 апреля

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