Российские корабли покинули порт в Сирии из-за предполагаемого авиаудара, - наблюдатели
Об этом сообщает пресс-центр мониторингового портала Image Satellite Internacional в своем аккаунте в Twitter.
"Из порта Тартус в Сирии исчезло большинство кораблей военно-морских сил России. Эти пропавшие морские суда в настоящее время развернуты на море из-за возможных ударов в ближайшем будущем", - подчеркнули в ведомстве.
Представители портала отметили, что, согласно представленным фото, в порту осталась только одна подводная лодка класса Kilo.
Как выглядел порт раньше
Как выглядит порт по состоянию на 11 апреля
ISI reveals: Disappearance of most of the #Russian #Naval Forces from #Tartus Port, #Syria.— imagesatintl (@imagesatint) 11 апреля 2018 г.
Those missing naval vessels have now been deployed at sea due to possible near-future #strikes. Only one #kilo class submarine remained.#russiannavy #Syriastrikes #foxnews #kilo pic.twitter.com/guRA9w0qqt
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- По данным Союза медицинских организаций, в результате этой атаки погибло 60 человек и более 1000 человек пострадали.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары. Сирийское правительство обвинило США, но Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев. В результате авиаударов погибло 14 человек, в основном иранцы.
- Российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары возле Хомса нанес Израиль.
- Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.
- В ответ Совет Безопасности ООН не поддержал российский вариант резолюции по химическим атакам в Сирии.
- Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке авиаудара по асадовским войскам.
- Глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что возглавляемое им ведомство готово к военному сценарию в Сирии.
- В Сирии эвакуируют правительственные аэропорты и авиабазы.
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