"Все, что тебя не убивает": До нового клипа Ріапобой в сети запустили флешмоб против жестокости
Посты публикуют под хэштегом # ВсеЩоТебеНеВбивае.
Украинский певец Рianoбой презентовал клип, в котором показывает, какой бывает школьная жестокость. Исполнитель посвящает ролик «не таким, как все" и тем, кто помнит свои школьные годы.
Солист группы Дмитрий Шуров поделился собственной школьной историей. Он рассказал, что в школе он был не таким популярным. Его оскорбляли за то, что носил очки, ходил на бальные танцы. А еще певца травили за то, что ему приходилось сидеть не за партой, а на подоконнике.
О буллинге в школьные годы рассказала и победительница "Евровидение-2016" Джамала.
Своими историями о детской жестокости делятся и другие пользователи.
Когда я была маленькой, я очень плохо одевалась. У меня не было колготок и я одевала штаны под юбку, бабушка перешивала для меня свои старые юбки, а на все праздники у меня было только одно нарядное платье, которое просто с возрастом плотнее на мне сидело. Одежда была не модная, а такая, какая есть. У нас не было денег, мы ели целую неделю кастрюлю борща. Так было почти со всей страной, но маленькому ребенку разве объяснишь, почему с тебя смеются? Почему не берут в компанию? Поэтому, я всегда старалась обходить такие компании дворами. Я думала, что если они с меня смеются, то по делу, что я нищенка, беженка, мне нет места в этом городе и я просто недостойна нормального отношения. Я их боялась. Но в какой-то момент, я не знаю, что произошло в детской голове (наверное, дети тоже умеют уставать), я увидела компанию, которая стояла и хохотала, как во всех "Ералашах", я подошла к ним максимально близко, посмотрела главному в глаза (почему-то я решила, что он главный), сказала: «Всем привет» и пошла дальше на сгибающихся ногах. Кто-то из них ответил мне, кто-то рассмеялся, кто-то что-то сказал, но мне уже было все равно - я помню это ощущение - я сделала это - переборола свой страх, подошла максимально к «врагу», а значит теперь враг сзади. Больше мне не было страшно. Это был главный урок, которая я преподала сама себе. Каждое мое начинание вызывало вокруг кучу недовольства. Когда я ставила спектакль по Довлатову - говорили - кто она такая, чтобы ставить спектакль по Довлатову, когда я была редактором КВН - говорили - кто она такая, чтобы редактировать, когда я занялась стендапом - говорили - еще одна девочка, которая будет говорить на свои женские темы, которые никому не интересны. Женщина-сценарист вообще вызывала у всех кучу гнева, потому что, как сказал на одном семинаре для сценаристов, главный шоуранер постсоветского пространства: «Женщина пишет из матки». Но я все равно продолжала делать то, к чему меня тянуло и бросала делать то, что забирало у меня энергию. Мне не страшно было, мне было интересно делать что-то вопреки. (Продовжение в комментариях)
Сейчас в Украине происходит что-то важное, что в будущем, я считаю, спасет не одного ребенка.:) Тема: #Буллинг в школах. Не так давно, к нам приезжал @nickvujicic #НикВуйчич что бы обсудить эту проблему с сотнями, а то и тысячами людей, а возможно и изменить жизни. А на днях, Дмитрий Шуров выпустил клип #всещотебеневбиває .Я верю, что это правильный путь. Хочу поделиться своей историей, и возможно, кто-то прислушаеться и сделает выводы.:) В один момент моя жизнь круто поменялась.:) В мою жизнь пришли больницы и гормоны. Переезд в новую квартиру. И переход в другую школу в 5й класс.:)) Думаю тут понятно что у меня было слишком много перемен сразу. А дети не захотели меня принимать... такую странную и пришедшую не понятно откуда.:) Почти все считали это смешным, что у меня какие-то проблемы. Сначала все было безобидно, просто обзывательства... но потом дело дошло до порчи моих вещей в разных формах проявления. А позже, в более старших классах подростки перестали видеть границы, и дошло до рукопрекладства. Делала ли я в то время все правильно? Конечно нет. И столкнулась с тем, что окружающим, было всеровно. Доходило до смешного: меня могли ударит возле стола учителя, и все что он говорил "Что ты делаешь? Так нельзя". И все. И с кем бы из взрослых я не говорила все как один говорили "Ну подожди. Они это переростут, и все образумиться". А ведь так важно, доносит детям с рождения, в чувстве толерантности к вторым, доносит это правильно, научить выходить из этой ситуации не кулаками и конфликтами, и что бы дети не обижали тех кто слабее, а помогали им. Пресекла я это все сама, когда начала читать много психологии и копаться в себе, и поняла что я не заслужила подобного отношения. Я никому зла не делала, что бы заслужит подобное.:) Тогда, я перешла обратно в старую школу, к ребятам которых я знала, которые знали меня с детства, все наладилось. Я вернула себя. А после 16ти так я вовсе стала встречать на пути замечательных людей, с которыми было много хорошего.:) И все это однозначно сделало меня сильнее.:) Я такая, какая есть.:) И я призываю всех, говорите со своими детьми, учите их толерантности, уважать себя и других.
Рассказать свою историю можно по хештегу #ВсеЩоТебеНеВбиває.
- Напомним, клип на песню Hips украинской инди-группы Brunettes Shoot Blondes принял участие в американском конкурсе Los Angeles Film Awards и получил награду.
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