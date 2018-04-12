"Все, что тебя не убивает": До нового клипа Ріапобой в сети запустили флешмоб против жестокости

12 апреля, 2018, 11:40

Пользователи запустили флешмоб, в котором рассказывают собственные истории из школьной жизни о жестокости одноклассников

Посты публикуют под хэштегом # ВсеЩоТебеНеВбивае.

Украинский певец Рianoбой презентовал клип, в котором показывает, какой бывает школьная жестокость. Исполнитель посвящает ролик «не таким, как все" и тем, кто помнит свои школьные годы.

Солист группы Дмитрий Шуров поделился собственной школьной историей. Он рассказал, что в школе он был не таким популярным. Его оскорбляли за то, что носил очки, ходил на бальные танцы. А еще певца травили за то, что ему приходилось сидеть не за партой, а на подоконнике.

О буллинге в школьные годы рассказала и победительница "Евровидение-2016" Джамала.

Своими историями о детской жестокости делятся и другие пользователи.

Сообщение, распространенный Наталья Гарипова (@nataly.garipova) 12 Апр 2018 г. в 1:09 PDT

Рассказать свою историю можно по хештегу #ВсеЩоТебеНеВбиває.