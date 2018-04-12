 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Укрзализныцю" обыскивают из-за хищения средств. 14 чиновникам сообщили о подозрении


фото: youtube
ГПУ и СБУ проводят обыски в офисе ПАО "Укрзализныця" в рамках расследования хищений средств, предназначенных для ремонта пригородных дизель-поездов

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"Эти действия происходят в связи с осуществлением досудебного расследования в уголовном производстве по фактам завладения денежными средствами, которые предназначались на ремонт дизель-поездов, используются во время пригородных перевозок, за ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины", - написал Лысенко.

Уже 14 чиновникам предприятия сообщили о подозрении.

"В этом уголовном производстве сообщено о подозрении 14 должностным лицам, в том числе 3 лицам руководящего состава департаментов ПАО "Укрзализныця", 4 руководителям аффилированных предприятий, 7 должностным лицам железной дороги и ее филиалов других уровней", - отметил Лысенко.

Следователи в частности установили, что руководители Чао "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" по предварительному сговору с руководством региональных филиалов "Львовская железная дорога", "Южная железная дорога" при непосредственном участии руководства ПАО "Укрзализныця" с привлечением ряда фиктивных предприятий, зная, что никаких работ по модернизации дизельных двигателей М 756 на Чао "ДТРЗ" не проводилось, выдали ряд ложных документов о якобы модернизации этих двигателей.

Эти документы стали основанием для перечисления более 70 млн. грн. со счетов ПАО "Укрзализныця" на счета Чао "ДТРЗ", а в дальнейшем - фиктивным предприятиям. Бывшие руководители Чао "ДТРЗ", которым сообщили о подозрении, признали, что эти операции были бестоварные.

"Совершение этого преступления стало возможным в связи с тем, что работниками ПАО "Укрзализныця" вопреки требованиям правоустанавливающих документов предприятия приняты решения о возможности заключения таких договоров филиалами без получения письменного разрешения ПАО "Укрзализныця", - отметил Лысенко.

В ГПУ также отметили, что руководство Чао "ДТРЗ" -аффилированного предприятия ПАО "Укрзализныця" - длительное время препятствовало проведению назначенной судом проверки предприятия Государственной фискальной службой, а также не предоставляло в полном объеме запрашиваемые документы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 апреля, 2018 четверг

больше новостей

12 апреля, 2018 четверг

11 апреля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать