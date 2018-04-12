"Укрзализныцю" обыскивают из-за хищения средств. 14 чиновникам сообщили о подозрении

12 апреля, 2018, 12:50

ГПУ и СБУ проводят обыски в офисе ПАО "Укрзализныця" в рамках расследования хищений средств, предназначенных для ремонта пригородных дизель-поездов

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"Эти действия происходят в связи с осуществлением досудебного расследования в уголовном производстве по фактам завладения денежными средствами, которые предназначались на ремонт дизель-поездов, используются во время пригородных перевозок, за ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины", - написал Лысенко.

Уже 14 чиновникам предприятия сообщили о подозрении.

"В этом уголовном производстве сообщено о подозрении 14 должностным лицам, в том числе 3 лицам руководящего состава департаментов ПАО "Укрзализныця", 4 руководителям аффилированных предприятий, 7 должностным лицам железной дороги и ее филиалов других уровней", - отметил Лысенко.

Следователи в частности установили, что руководители Чао "Днепропетровский тепловозоремонтный завод" по предварительному сговору с руководством региональных филиалов "Львовская железная дорога", "Южная железная дорога" при непосредственном участии руководства ПАО "Укрзализныця" с привлечением ряда фиктивных предприятий, зная, что никаких работ по модернизации дизельных двигателей М 756 на Чао "ДТРЗ" не проводилось, выдали ряд ложных документов о якобы модернизации этих двигателей.

Эти документы стали основанием для перечисления более 70 млн. грн. со счетов ПАО "Укрзализныця" на счета Чао "ДТРЗ", а в дальнейшем - фиктивным предприятиям. Бывшие руководители Чао "ДТРЗ", которым сообщили о подозрении, признали, что эти операции были бестоварные.

"Совершение этого преступления стало возможным в связи с тем, что работниками ПАО "Укрзализныця" вопреки требованиям правоустанавливающих документов предприятия приняты решения о возможности заключения таких договоров филиалами без получения письменного разрешения ПАО "Укрзализныця", - отметил Лысенко.

В ГПУ также отметили, что руководство Чао "ДТРЗ" -аффилированного предприятия ПАО "Укрзализныця" - длительное время препятствовало проведению назначенной судом проверки предприятия Государственной фискальной службой, а также не предоставляло в полном объеме запрашиваемые документы.