 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов на майские праздники


фото: Facebook
"Укрзализныця" начала продажу билетов на 7 дополнительных поездов на майские праздники

Об этом сообщил и.о. главы УЗ Евгений Кравцов в Facebook.

"Уже начинаем продажу билетов на дополнительные поезда на конец апреля. Напомню, украинцы будут отдыхать 4 дня - с 28 апреля до 1 мая. Сейчас возможность приобрести проездные документы есть у тех, кто планирует маршруты в направлении Одессы, Львова, Константиновки и Хмельницкого”, - отметил Кравцов.

Сообщается, что за дни Пасхальных праздников поездами путешествовал 870 тыс. пассажиров.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 апреля, 2018 четверг

больше новостей

12 апреля, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать