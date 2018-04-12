"Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов на майские праздники
12 апреля, 2018, 20:06
"Укрзализныця" начала продажу билетов на 7 дополнительных поездов на майские праздники
Об этом сообщил и.о. главы УЗ Евгений Кравцов в Facebook.
"Уже начинаем продажу билетов на дополнительные поезда на конец апреля. Напомню, украинцы будут отдыхать 4 дня - с 28 апреля до 1 мая. Сейчас возможность приобрести проездные документы есть у тех, кто планирует маршруты в направлении Одессы, Львова, Константиновки и Хмельницкого”, - отметил Кравцов.
Сообщается, что за дни Пасхальных праздников поездами путешествовал 870 тыс. пассажиров.
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