"Укрзализныця" назначила 7 дополнительных поездов на майские праздники

12 апреля, 2018, 20:06

"Укрзализныця" начала продажу билетов на 7 дополнительных поездов на майские праздники

Об этом сообщил и.о. главы УЗ Евгений Кравцов в Facebook.

"Уже начинаем продажу билетов на дополнительные поезда на конец апреля. Напомню, украинцы будут отдыхать 4 дня - с 28 апреля до 1 мая. Сейчас возможность приобрести проездные документы есть у тех, кто планирует маршруты в направлении Одессы, Львова, Константиновки и Хмельницкого”, - отметил Кравцов.

Сообщается, что за дни Пасхальных праздников поездами путешествовал 870 тыс. пассажиров.