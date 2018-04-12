"Пластиковая рыбалка": в Нидерландах туристам предлагают мусороуборочные экскурсии
Об этом сообщает Укринформ.
Компания Plastic Whale предлагает всем желающим совместить 2-часовую прогулку по каналам голландской столицы с помощью окружающей среде.
Во время необычного тура на моторной лодке, изготовленной из переработанного пластика из амстердамских каналов, экскурсоводы рассказывают разные истории, а вооруженные сачками туристы ищут и достают из воды разнообразный мусор. Также участники могут посоревноваться в ловле оригинального предмета из водных глубин. Те же, кто не желает заниматься сбором отходов, могут просто расслабиться и наслаждаться туром.
Экскурсия доступна на английском и голландском языках. Такую прогулку можно осуществить в Роттердаме.
По словам автора проекта Мариуса Смита, идея пришла ему в голову после посещения некоторых городов мира, которые прямо-таки утопают в пластиковых отходах. Вернувшись в Амстердам, он понял, что проблема - гораздо ближе, чем кажется.
Смит убежден, что такая "пластиковая рыбалка" положительно влияет на людей. Он надеется, что однажды активность Plastic Whale станет не нужна, хотя бы Нидерландам.
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