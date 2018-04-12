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"Дела Майдана": ГПУ объявила подозрение 2 судьям и экс-заместителю председателя Апелляционного суда

Генпрокуратура сообщила о подозрении одному из бывших заместителей председателя Апелляционного суда Киева и еще двум судьям этого суда

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Сообщается, что они 6 февраля 2014 года в составе коллегии судей приняли заведомо неправосудное решение об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты арестованного и оставлении в силе незаконного постановления судьи местного суда о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. ГПУ отмечает, что мужчину незаконно задержали 24.01.2014 с несколькими шинами в автомобиле и безосновательно привлекли к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках.

Кроме того, бывшему заместителю руководителя этого суда инкриминируется также незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда.

  • В прошлом году генпрокурор Юрий Луценко рассказывал, что в деле убийств активистов Майдана проходят 380 исполнителей, по 49 лицам уже есть приговоры.
 
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