"Дела Майдана": ГПУ объявила подозрение 2 судьям и экс-заместителю председателя Апелляционного суда

12 апреля, 2018, 19:32

Генпрокуратура сообщила о подозрении одному из бывших заместителей председателя Апелляционного суда Киева и еще двум судьям этого суда

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Сообщается, что они 6 февраля 2014 года в составе коллегии судей приняли заведомо неправосудное решение об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты арестованного и оставлении в силе незаконного постановления судьи местного суда о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. ГПУ отмечает, что мужчину незаконно задержали 24.01.2014 с несколькими шинами в автомобиле и безосновательно привлекли к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках.

Кроме того, бывшему заместителю руководителя этого суда инкриминируется также незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда.