Президентом Азербайджана в четвертый раз становится Ильхам Алиев

12 апреля, 2018, 11:10

В Азербайджане на президентских выборах в четвертый раз побеждает действующий президент Ильхам Алиев, который руководит страной уже 15 лет

Об этом свидетельствуют данные экзит-полла французского института социологических исследований Opinion Way, передает Deutsche Welle.

По данным социологов, Алиев набирает 86,83% голосов. Экзит-пол, проведенный Независимым исследовательским центром Els, дает Алиеву около 83% голосов. Другие кандидаты, по данным экзит-поллов, получили по 2-3% голосов избирателей.

Избирательные участки закрылись 11 апреля в 19:00 по местному времени (18:00 по Киеву). По последним данным ЦИК страны, явка составила 69,9%. В Азербайджане право голоса имеют 5,3 млн граждан.

Ильхам Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года. Его переизбирали в 2008 и 2013 годах. В связи с конституционными изменениями 2016 года, на президента Азербайджана избрали на 7 лет.

До Ильхама Алиева неизменным президентом Азербайджана после распада СССР был его отец Гейдар Алиев. Ильхаму Алиеву забрасывают авторитарные методы правления и подавление гражданских свобод.