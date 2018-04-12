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Президент Международного союза биатлонистов ушел в отставку из-за российского допинга


фото: Norges Skiskytterforbund
Президент IBU норвежец Андерс Бессеберг покидает свой пост из-за обвинений в сокрытии российского допинга

Об этом сообщает Reuters.

"Я планирую оставить пост президента. Я считаю, что это правильный вариант", - сказал Бессеберг, которого обвинили в сокрытии фактов употребления допинга российскими биатлонистами.

11 апреля федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Также полицейские рейды проходили в Норвегии.

IBU в пресс-релизе сообщил, что основное внимание уделяется Бессебергу и генеральному секретарю организации Николь Реш. В свою очередь Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уточнило, что расследования полиции связаны с допингом.

Сам Бессеберг отрицает обвинения в том, что IBU закрывал глаза на нарушения российскими биатлонистами антидопинговых правил.

Ранее, в знак протеста против систематического нарушения россиянами антидопинговых правил, этап Кубка мира в Тюмени бойкотировали биатлонисты из США, Канады и Чехии.

В марте под давлением Министерства молодежи и спорта к ним присоединилась сборная Украины.

Из-за подозрения в употреблении допинга на Олимпиаде-2018 не пустили лидеров российской сборной Антона Шипулина и Екатерина Юрьеву.

 

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