Посол США в НАТО заявила о поддержке членства Украины в Альянсе

12 апреля, 2018, 11:58

Посол и постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчисон заверила в поддержке Вашингтоном членства Украины в Североатлантическом Альянсе

Об этом Хатчисон заявила во время выступления в рамках Киевского форума безопасности, передает Эспрессо.TV.

"Мы хотим, чтобы Украина стала членом НАТО, могу вас заверить. Путь к членству - долгий для многих стран. Ничего не происходит моментально. Годовой национальный план - это хороший путь к членству", - сказала Хатчисон.

По мнению дипломата, Украина сейчас уже движется к членству в НАТО, поскольку выполняет годовые национальные планы.

Хатчисон также отметила, что США осознают возможную реакцию России в виде методов гибридной войны, кибервойны и попыток дестабилизации государств, которые сближаются с Альянсом.

"Мы в случае Черногории увидели, что Россия становится довольно агрессивной, когда страны решают присоединяться к НАТО", - сказала Хатчисон.