Посол США в НАТО заявила о поддержке членства Украины в Альянсе
Об этом Хатчисон заявила во время выступления в рамках Киевского форума безопасности, передает Эспрессо.TV.
"Мы хотим, чтобы Украина стала членом НАТО, могу вас заверить. Путь к членству - долгий для многих стран. Ничего не происходит моментально. Годовой национальный план - это хороший путь к членству", - сказала Хатчисон.
По мнению дипломата, Украина сейчас уже движется к членству в НАТО, поскольку выполняет годовые национальные планы.
Хатчисон также отметила, что США осознают возможную реакцию России в виде методов гибридной войны, кибервойны и попыток дестабилизации государств, которые сближаются с Альянсом.
"Мы в случае Черногории увидели, что Россия становится довольно агрессивной, когда страны решают присоединяться к НАТО", - сказала Хатчисон.
- Напомним, 12 апреля начался 11-й Киевский Безопасностный Форум, который будет проходить до 13 апреля. Канал Эспрессо транслирует форум.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-