Порошенко внесет в Раду проект отмены положений Договора о дружбе с Россией

12 апреля, 2018, 13:47

Президент Украины анонсировал законопроект об отмене отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией

Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

"Внесу в ВР проект закона об одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ в части, в которой действие настоящего Договора не совместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего права на самооборону", - написал Порошенко.

При этом Порошенко выступает за сохранение положений о взаимном уважении территориальной целостности и нерушимости границ.

"Вместе с тем, в соответствии с нормами международного права, положения Договора об "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ "остаются в силе независимо от будущего аннулирования Радой отдельных положений", - добавил президент.

Внесу до ВР Проект Закону про одностороннє припинення дії окремих положень Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та РФ у частині, в якій дія цього Договору не сумісна з національними інтересами держави та реалізацією нашого права на самооборону — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2018 г.