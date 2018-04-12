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Порошенко внесет в Раду проект отмены положений Договора о дружбе с Россией


фото: president.gov.ua
Президент Украины анонсировал законопроект об отмене отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией

Об этом Порошенко сообщил в Twitter.

"Внесу в ВР проект закона об одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ в части, в которой действие настоящего Договора не совместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего права на самооборону", - написал Порошенко.

При этом Порошенко выступает за сохранение положений о взаимном уважении территориальной целостности и нерушимости границ.

"Вместе с тем, в соответствии с нормами международного права, положения Договора об "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ "остаются в силе независимо от будущего аннулирования Радой отдельных положений", - добавил президент.

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