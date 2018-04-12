Порошенко внесет в Раду проект отмены положений Договора о дружбе с Россией
Об этом Порошенко сообщил в Twitter.
"Внесу в ВР проект закона об одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ в части, в которой действие настоящего Договора не совместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего права на самооборону", - написал Порошенко.
При этом Порошенко выступает за сохранение положений о взаимном уважении территориальной целостности и нерушимости границ.
"Вместе с тем, в соответствии с нормами международного права, положения Договора об "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ "остаются в силе независимо от будущего аннулирования Радой отдельных положений", - добавил президент.
Внесу до ВР Проект Закону про одностороннє припинення дії окремих положень Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та РФ у частині, в якій дія цього Договору не сумісна з національними інтересами держави та реалізацією нашого права на самооборону— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2018 г.
- Напомним, президент Порошенко также призвал прекратить участие Украины СНГ.
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