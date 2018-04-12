Порошенко призвал прекратить участие Украины в СНГ

12 апреля, 2018, 13:17

Президент Петр Порошенко предлагает подготовить предложения относительно официального прекращения участия страны в СНГ

Об этом глава страны заявил во время XI Киевского форума, сообщает Эспрессо.TV.

"Поскольку Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ, и учитывая отказ этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, Украине также стоит окончательно закрыть свои представительства при соответствующих институтах в Минске.

Более того, он отметил, что необходимо провести инвентаризацию всей нормативно-правовой базы, составленной Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства.