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Порошенко призвал прекратить участие Украины в СНГ


фото: president.gov.ua
Президент Петр Порошенко предлагает подготовить предложения относительно официального прекращения участия страны в СНГ

Об этом глава страны заявил во время XI Киевского форума, сообщает Эспрессо.TV.

"Поскольку Украина никогда не была и не является сейчас членом СНГ, и учитывая отказ этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, Украине также стоит окончательно закрыть свои представительства при соответствующих институтах в Минске.

Более того, он отметил, что необходимо провести инвентаризацию всей нормативно-правовой базы, составленной Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства.

  • Напомним, накануне в МИД Украины заявили, что подготовили предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
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