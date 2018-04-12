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Помпео заявил, что никогда не признает аннексию Крыма


фото: bloomberg
Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео согласился с тем, что санкции, наложенные на РФ из-за ее агрессии в Украине, должны оставаться в силе

Об этом сообщает “РБК-Украина”.

Помпео заявил на слушаниях в Сенате, что за время пребывания на посту Госсекретаря он никогда не признает российскую аннексию Крыма.

На вопрос: "Вы обещаете, что США за время вашего пребывания на посту Госсекретаря никогда не признает аннексию Крыма?", Помпео ответил: "Да, сенатор, я буду бороться, чтобы этого не произошло. Это решение президента, но да, такой шаг был бы абсолютно неприемлемым".

Кроме того, он согласился с тем, что санкции, наложенные на Россию из-за ее агрессии в Украине, должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не выполнит положения Минских договоренностей и прекратит свою агрессию.

Во время слушаний он заявил, что поддерживает планы предоставить Украине летальное оружие.

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