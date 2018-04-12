Помпео заявил, что никогда не признает аннексию Крыма
Об этом сообщает “РБК-Украина”.
На вопрос: "Вы обещаете, что США за время вашего пребывания на посту Госсекретаря никогда не признает аннексию Крыма?", Помпео ответил: "Да, сенатор, я буду бороться, чтобы этого не произошло. Это решение президента, но да, такой шаг был бы абсолютно неприемлемым".
Кроме того, он согласился с тем, что санкции, наложенные на Россию из-за ее агрессии в Украине, должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не выполнит положения Минских договоренностей и прекратит свою агрессию.
Во время слушаний он заявил, что поддерживает планы предоставить Украине летальное оружие.
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- Напомним, 31 марта экс-директор ЦРУ Майк Помпео официально вступил в должность госсекретаря США после того, как 13 марта Трамп уволил с этой должности Рекса Тиллерсона. В отличие от своего предшественника, у Помпео нет разногласий с главой Белого дома.
- Впоследствии СМИ сообщали, что кандидат в госсекретари США Майк Помпео планирует заявить перед Сенатом 12 апреля о том, что мягкая политика в отношении России будет приостановлена.
- Ранее сообщалось, что Помпео пообещал обновить политику сдерживания России, которая продолжает агрессивные действия.
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