Под Киевом полицейские поймали вооруженных наркодилеров

12 апреля, 2018, 13:39

В Вышгороде под видом арсенала оружия двое товарищей скрывали лабораторию по изготовлению амфетамина

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Операцию по изобличению и задержанию преступников провели оперативники Управления противодействия наркопреступности полиции Киевской области совместно с работниками Главного следственного управления. Нацполиции. Всего оперативники провели 4 санкционированных обыска по местам проживания подозреваемых.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

"32-летнего мужчину, у которого изъяли оружие и наркотическое вещество элитного сорта - каннабис, в настоящее время полицейские проверяют на причастность к участию в вооруженных конфликтах на востоке Украины. В доме его 34-летнего сообщника ликвидировали нарколабораторию, изъяли большое количество специального оборудования и 700 г уже готового к употреблению амфетамина", - говорится в сообщении.

По ценам "черного рынка" изъятые наркотики оцениваются в более 250 тысяч гривен.

Сейчас изъятое направлено на экспертизу. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Следователи открыли уголовные производства по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта), ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.