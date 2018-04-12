Парубий рассказал, когда рассмотрят закон об Антикоррупционном суде
12 апреля, 2018, 17:44
Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект об Антикоррупционном суде в первую пленарную неделю мая
Об этом сообщает "РБК-Украина".
Спикер Рады отметил, что законопроект до сих пор находится на рассмотрении комитета.
"Я знаю, что комитет очень интенсивно работает, чтобы проработать все правки. Если до следующей пленарной среды комитет завершит рассмотрение, вопрос может стать на повестке дня в четверг. Но скорее всего, законопроект об Антикоррупционном суде будет стоять на рассмотрении Верховной Рады в первую пленарную неделю мая. Ведь согласно регламенту, таблица с правками должна иметь до двух недель рассмотрения народных депутатов" , - заявил Парубий.
- Напомним, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционном суде. В Раде обнародовали текст законопроекта.
- Впрочем, в МВФ заявили, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде нарушает обязательства Украины.
- У Порошенко считают, что закон об Антикоррупционном суде соответствует требованиям Венецианской комиссии.
- В Администрации президента обещают, что процесс отбора судей Антикоррупционного суда будут контролировать эксперты международных организаций-партнеров Украины.
- Всемирный банк требует от Украины изменить законопроект об Антикоррупционном суде согласно рекомендациям Венецианской комиссии для получения финансовой поддержки в размере $800 млн.
- Евросоюз официально выступил с критикой президентского законопроекта об Антикоррупционном суде.
- Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко пообещала, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде изменят в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и МВФ.
- В феврале посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Антикоррупционный суд должен отвечать требованиям Венецианской комиссии.
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