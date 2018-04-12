Парубий рассказал, когда рассмотрят закон об Антикоррупционном суде

12 апреля, 2018, 17:44

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект об Антикоррупционном суде в первую пленарную неделю мая

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Спикер Рады отметил, что законопроект до сих пор находится на рассмотрении комитета.

"Я знаю, что комитет очень интенсивно работает, чтобы проработать все правки. Если до следующей пленарной среды комитет завершит рассмотрение, вопрос может стать на повестке дня в четверг. Но скорее всего, законопроект об Антикоррупционном суде будет стоять на рассмотрении Верховной Рады в первую пленарную неделю мая. Ведь согласно регламенту, таблица с правками должна иметь до двух недель рассмотрения народных депутатов" , - заявил Парубий.