Парубий рассказал, когда Рада примет закон о нацбезопасности
Об этом сообщил председатель ВР Андрей Парубий, передает "РБК-Украина".
"Если говорить о сроках, две недели дается на представление поправок, а затем это будет зависеть от количества правок. По моим расчетом, это произойдет однозначно на этой сессии. Это голосование может состояться или в последнюю заключительную неделю мая или в первую неделю июня. Это те рамки, в которые мы можем выйти на принятие окончательного решения", - отметил Парубий.
По словам спикера парламента, на следующей неделе главы всех фракций будут обсуждать поправки к законопроекту с зарубежными партнерами и экспертами.
"Относительно законопроекта о нацбезопасности - по нему не менее сложная дискуссия. Для меня принципиально важно, чтобы мы смогли ко второму чтению включить эти рекомендации и НАТО, и ЕС, которые были поданы. 18 апреля я инициирую круглый стол, где мы сможем с нашими западными партнерами, народными депутатами и главами фракций обсудить предложения и подготовить поправки, которые должны были бы быть введенны в тело закона во время рассмотрения между первым и вторым чтением", - добавил Парубий.
- 28 февраля законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины" был зарегистрирован в Раде.
- Несмотря на это, проект закона раскритиковали представительства ЕС и НАТО в Украине.
- 5 апреля Рада приняла законопроект о Нацбезопасности за основу.
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