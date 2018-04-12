Парубий рассказал, когда Рада примет закон о нацбезопасности

12 апреля, 2018, 19:14

Народные депутаты смогут рассмотреть законопроект о нацбезопасности во втором чтении в последнюю пленарную неделю мая или начале июня

Об этом сообщил председатель ВР Андрей Парубий, передает "РБК-Украина".

"Если говорить о сроках, две недели дается на представление поправок, а затем это будет зависеть от количества правок. По моим расчетом, это произойдет однозначно на этой сессии. Это голосование может состояться или в последнюю заключительную неделю мая или в первую неделю июня. Это те рамки, в которые мы можем выйти на принятие окончательного решения", - отметил Парубий.

По словам спикера парламента, на следующей неделе главы всех фракций будут обсуждать поправки к законопроекту с зарубежными партнерами и экспертами.

"Относительно законопроекта о нацбезопасности - по нему не менее сложная дискуссия. Для меня принципиально важно, чтобы мы смогли ко второму чтению включить эти рекомендации и НАТО, и ЕС, которые были поданы. 18 апреля я инициирую круглый стол, где мы сможем с нашими западными партнерами, народными депутатами и главами фракций обсудить предложения и подготовить поправки, которые должны были бы быть введенны в тело закона во время рассмотрения между первым и вторым чтением", - добавил Парубий.