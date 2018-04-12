Отравление Скрипалей: Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии
Об этом сообщает ВВС.
"Образцы, собранные командой ОЗХО, подтверждают выводы Британии о природе токсина, который использовали в Солсбери", - заявили в ОЗХО.
В ОЗХО отметили, что собранные экспертами организации образцы были исключительно чистыми и почти не содержали примесей. При этом название "Новичок" в тексте заявления ОЗХО не упоминается. Также в организации не указали возможное происхождение вещества, поскольку это не было задачей экспертов.
ОЗХО выпустила еще один засекреченный доклад по нападению на Скрипалей, которую передала в распоряжение всех стран-членов организации.
Глава МИД Британии Борис Джонсон отметил, что британское правительство попросило организацию обнародовать краткую версию доклада и предоставить ее в том числе и России.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
- Украина высылает 13 российских дипломатов.
- 27 стран и НАТО высылают более 150 российских дипломатов.
- Россия высылает дипломатов 23 стран и обещает выдворение представителей еще 4 государств.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Путин заявил, что яд "Новичок" могли производить в 20 странах.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотивы для покушения на Скрипаля.
- В Британии нашли лабораторию, которая могла изготовить "Новичка".
- Юлию Скрипаль выписали из больницы и отвезли в тайное место.
- Юлия Скрипаль отказалась от помощи России и встречи с двоюродной сестрой.
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