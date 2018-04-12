Отравление Скрипалей: Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии

12 апреля, 2018, 16:15

Организация по запрещению химического оружия пришли к выводу, что Великобритания правильно идентифицировала вещество, которым отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию

Об этом сообщает ВВС.

"Образцы, собранные командой ОЗХО, подтверждают выводы Британии о природе токсина, который использовали в Солсбери", - заявили в ОЗХО.

В ОЗХО отметили, что собранные экспертами организации образцы были исключительно чистыми и почти не содержали примесей. При этом название "Новичок" в тексте заявления ОЗХО не упоминается. Также в организации не указали возможное происхождение вещества, поскольку это не было задачей экспертов.

ОЗХО выпустила еще один засекреченный доклад по нападению на Скрипалей, которую передала в распоряжение всех стран-членов организации.

Глава МИД Британии Борис Джонсон отметил, что британское правительство попросило организацию обнародовать краткую версию доклада и предоставить ее в том числе и России.

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