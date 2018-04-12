Организация по запрещению химического оружия изучит место проведения химической атаки в Сирии
12 апреля, 2018, 19:51
Первая группа экспертов независимой организации по запрещению химического оружия отправилась в Сирию, чтобы начать расследование химической атаки
Об этом сообщает The Independent.
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направит свою миссию по установлению фактов в сирийском городе Дума, где могла произойти химическая атака. Эксперты прибудут в Сирию в четверг, а работу начнут уже в субботу.
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- Напомним, ранее стало известно об атаке в сирийской Восточной Гуте, во время которой использовали токсичный газ. Бочковую бомбу, которая содержала зарин, вероятно, сбросили с вертолета.
- По данным Союза медицинских организаций, в результате этой атаки погибли 60 человек и более 1000 человек пострадали.
- 9 апреля в Сирии заявили, что по их авиабазе Тиас (Т-4) вблизи города Хомс были нанесены авиаудары, в чем сирийская сторона обвинила США. Пентагон эти обвинения отверг, а Израиль отказался от комментариев. В результате авиаударов погибли 14 человек, в основном иранцы.
- Впоследствии российское Министерство обороны заявило, что два самолета F-15 ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому T-4. После этого СМИ Сирии также заявили, что авиаудары вблизи Хомса нанес Израиль.
- Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.
- В ответ Совет Безопасности ООН не поддержал российский вариант резолюции по химическим атакам в Сирии.
- 11 апреля сообщалось, что власти Великобритании и Франции еще не приняли окончательного решения относительно военного ответа правительству Сирии за применение им токсичного газа в Восточной Гуте.
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