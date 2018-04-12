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Организация по запрещению химического оружия изучит место проведения химической атаки в Сирии

Первая группа экспертов независимой организации по запрещению химического оружия отправилась в Сирию, чтобы начать расследование химической атаки

Об этом сообщает The Independent.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направит свою миссию по установлению фактов в сирийском городе Дума, где могла произойти химическая атака. Эксперты прибудут в Сирию в четверг, а работу начнут уже в субботу.

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