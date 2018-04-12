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Опасная змея притаилась в уборной австралийца: Как мужчину спасали от пресмыкающегося

Смертельный "сюрприз" за унитазом ждал жителя австралийского города в собственной ванной комнате

Об этом пишет австралийское издание news.com.

Житель австралийского города Куран (штат Квинсленд) пошел в туалет и вдруг заметил, что что-то шевелится около его ноги. Оказалось, что его внимание привлекла небольшая змея, которая пряталась за унитазом. На вызов мужчины приехал профессиональный змеелов Люк Хантли. Рептилию было поймано.

Хантли утверждает, что его клиенту невероятно повезло. На мужчину караулил чорноватий скритоглазий аспид.

“Это несомненно не та змея, которую хотелось бы видеть в уборной”, - говорит змеелов.

По его словам, представители этого вида не отличаются большими размерами, но чрезвычайно ядовитые”.

 
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