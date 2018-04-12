Немцы Milky Chance возвращаются в Украину с новым альбомом
Инди-поп бэнд Milky Chance уже выступали в Киеве два года назад. Здесь они презентовали дебютный альбом Sadnecessary.
В этом году группа приедет, чтобы представить фанатам альбом 2017 года Blossom.
Milky Chance — это группа Клеменса Ребайна и Филиппа Дауша. Они познакомились, когда начали играть в школьной джаз-группе Flown Tones. Ребайн - бас-гитарист, а Дауш - гитарист. Впоследствии группа распалась, но Клеменс и Филипп общались и дальше.
Вместе они стали делать более простую музыку - инди-поп. Его сочетали с фолк и регги. В 2013 году они скачали треки на разные платформы. Тогда песня Stolen Dance "выстрелила" и сделала ребят популярными.
Концерт состоится 7 июня в клубе Atlas. Билеты можно приобрести на сайте concert.ua.
- Напомним, британская группа Jamiroquai выступит на главной сцене первого фестиваля BeLive 21-24 июня.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-