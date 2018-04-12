Немцы Milky Chance возвращаются в Украину с новым альбомом

12 апреля, 2018, 14:36

Немецкая группа Milky Chance представит новый альбом Blossom

Инди-поп бэнд Milky Chance уже выступали в Киеве два года назад. Здесь они презентовали дебютный альбом Sadnecessary.

В этом году группа приедет, чтобы представить фанатам альбом 2017 года Blossom.

Milky Chance — это группа Клеменса Ребайна и Филиппа Дауша. Они познакомились, когда начали играть в школьной джаз-группе Flown Tones. Ребайн - бас-гитарист, а Дауш - гитарист. Впоследствии группа распалась, но Клеменс и Филипп общались и дальше.

Вместе они стали делать более простую музыку - инди-поп. Его сочетали с фолк и регги. В 2013 году они скачали треки на разные платформы. Тогда песня Stolen Dance "выстрелила" и сделала ребят популярными.

Концерт состоится 7 июня в клубе Atlas. Билеты можно приобрести на сайте concert.ua.