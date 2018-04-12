НАПК внесло предписания Авакову и председателю Госипотеки

12 апреля, 2018, 17:59

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло предписания министру внутренних дел Арсену Авакову и председателю правления Государственного ипотечного учреждения Андрей Камузу

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Предписание Авакову внесли в отношении начальника Медицинского реабилитационного центра МВД Украины "Жемчужина Прикарпатья" Петра Иванишина за нарушение требований ч. 1 ст. 36 закона "О предотвращении коррупции" по предотвращению конфликта интересов в связи с наличием корпоративных прав.

За аналогичное нарушение внесли предписание председателю Госипотеки в отношении его заместителя Виталия Кучевского.

НАПК установило, что Иванишин и Кучевский, будучи должностными лицами юридических лиц публичного права, не передали в установленном порядке принадлежащие им корпоративные права в управление другим лицам в течение 30 дней после назначения на должность.

Агентство требует провести служебные расследования и рассмотреть вопрос о привлечении указанных чиновников к установленной законом ответственности.

Предписания Национального агентства обязательны к исполнению. За невыполнение этих предписаний руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность по ст. 188-46 Куоап, которая предусматривает штраф от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, а в случае повторного нарушения в течение года - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов.