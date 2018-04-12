Нацбанк ждет от МВФ нового транша в третьем квартале
12 апреля, 2018, 15:10
НБУ ожидает поступления очередного транша Международного валютного фонда в начале третьего квартала 2018 года
Об этом заявил во время брифинга заместитель главы Комитета по монетарной политике Дмитрий Сологуб, передает "РБК-Украина".
"Сейчас мы считаем, что это возможно в начале третьего квартала", - сказал Сологуб.
Чиновник отметил, что расчеты являются техническими. По его словам, НБУ ожидает, что все условия для получения транша будут выполнены.
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