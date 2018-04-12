На Житомирщине задержали убийцу Козла, который сбежал из колонии
12 апреля, 2018, 14:29
Правоохранители схватили опасного преступника, который совершил побег из Житомирской колонии 10 апреля
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Савченко.
“Только в Ружинском районе оперативники управления уголовного розыска ГУНП и пенитенциарной службы в области задержали беглеца из колонии. Отдельная благодарность активным жителям Житомирской области, которые откликнулись на информацию полиции о розыске опасного преступника и помогали в этом. Именно ваши показания сыграли важную роль”, - написала Ващенко.
Злоумышленнику грозит увеличение срока заключения на 5 лет.
- Напомним, 29-летний Александр Козел был осужден в 2009 году за убийство и кражу на 13 лет лишения свободы. Отсидев 9 лет, был переведен в центр реабилитации.
- До совершения преступления и ареста Козел жил в селе Быстрик Ружинскього района Житомирской области.
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