На Житомирщине задержали убийцу Козла, который сбежал из колонии

12 апреля, 2018, 14:29

Правоохранители схватили опасного преступника, который совершил побег из Житомирской колонии 10 апреля

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на руководителя отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Савченко.

“Только в Ружинском районе оперативники управления уголовного розыска ГУНП и пенитенциарной службы в области задержали беглеца из колонии. Отдельная благодарность активным жителям Житомирской области, которые откликнулись на информацию полиции о розыске опасного преступника и помогали в этом. Именно ваши показания сыграли важную роль”, - написала Ващенко.

Злоумышленнику грозит увеличение срока заключения на 5 лет.