На Львовщине разоблачили местного прокурора на взятке $2,2 тысячи

12 апреля, 2018, 22:39

СБУ разоблачила на взятке в размере $2,2 тысячи чиновника Львовской местной прокуратуры

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке работника Львовской местной прокуратуры. Правоохранители установили, что прокурор требовал $2,2 тысячи от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за кражу. В дальнейшем он обещал полностью закрыть уголовное производство.

Правоохранители задержали прокурора и посредника во Львове после получения всей суммы взятки. Следователями СБ Украины, в рамках открытого уголовного производства по статье "Получение взятки" проводятся следственніе действия.