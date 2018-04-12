На Львовщине разоблачили местного прокурора на взятке $2,2 тысячи
12 апреля, 2018, 22:39
СБУ разоблачила на взятке в размере $2,2 тысячи чиновника Львовской местной прокуратуры
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сотрудники СБУ разоблачили на взятке работника Львовской местной прокуратуры. Правоохранители установили, что прокурор требовал $2,2 тысячи от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за кражу. В дальнейшем он обещал полностью закрыть уголовное производство.
Правоохранители задержали прокурора и посредника во Львове после получения всей суммы взятки. Следователями СБ Украины, в рамках открытого уголовного производства по статье "Получение взятки" проводятся следственніе действия.
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