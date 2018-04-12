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На Донетчине трое пророссийских боевиков сдались полиции

В Донецкой области двое мужчин и женщина, которые принимали участие в незаконных вооруженных формированиях "ДНР", сдались полиции

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Житель города Николаевка 1986 года рождения рассказал полицейским, что в состав НВФ он вступил из идейных соображений, увлекшись пропагандой террористов. Мужчина за собственные средства купил камуфляжную форму и вызвался дежурить на блокпостах в своем городе. Впоследствии мужчина увидел, что вместо порядка, который, обещали террористы, началось развязывание войны, а его "боевые побратимы" являются обычными бандитами.

Окончательно руководство боевиков решил уйти из рядов "ДНР", когда террористы забрали "на подвал" его мать, которая имела собственный магазин, и начали требовать у нее деньги. Муж 4 года скрывался от правосудия, но устав от укрытия, решил сдаться.

Два жителя Славянска - женщина 1995 года рождения и мужчина 1986 года рождения - также дежурили на укреплениях террористов, но их "служба" так же закончилась разочарованием и страхом перед ответственностью за свои действия.

Открыто производство с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

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