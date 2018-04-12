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На Донбассе 38 обстрелов за сутки, оккупанты бьют из вооружения танка

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали игнорировать режим полного прекращения огня и 38 раз обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Донецком направлении укрепления в районе Песков и Шахты "Бутовка" накрыли огнем из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, а также из гранатометов различных систем. Оккупанты били из 82-мм миномета вблизи Новотроицкого, а из вооружения танка - близ Каменки.

Защитники Авдеевки, Талаківки, Марьинки, Водяного и Пищевика попали под обстрелы из гранатометов; позиции возле Каменки, Гнутового, Оппытного, Водяного, Песков, Новотроицкого и Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Гнутового, Песков, Невельского и Пищевика - с вооружения БМП.

Кроме этого, из стрелкового оружия противник применил по нашим позициям в районе Авдеевки, Лебединского, Каменки, Шахты "Бутовка", Талаковки, Водяного и Гнутового, а вблизи Марьинки – велся снайперский огонь.

"На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов агрессор вел огонь по украинским опорных пунктах под Троицким, а из стрелкового оружия обстрелял защитников Станицы Луганской. Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", - подытожили в штабе.

 

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