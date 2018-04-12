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Майк Помпео рассказал сенаторам США о планах по России на посту Дежсекретаря


фото: Business Insider
Номинант президента США Дональда Трампа на пост нового государственного секретаря Майк Помпео обещает обновить политику сдерживания России, которая продолжает агрессивные действия

Об этом сообщает Укринформ.

"Если меня утвердят на должности государственного секретаря, могу заверить вас, что эта администрация продолжит, как это было в течение 15 месяцев, принимать реальные меры, чтобы перезагрузить политику сдерживания в отношении России", - подчеркнул Помпео в ответ на вопрос старшего члена Комитета сенатора Боба Менендеза.

Комитет Сената перед слушаниями обнародовал письменное заявление Помпео, в котором тот отметил, что Россия "продолжает вести себя агрессивно", поскольку по отношению к ней вводилась "мягкая политика" в течение длительного периода времени. "Это закончилось", - отметил кандидат на должность главы госдепартамента США.

Он также подчеркнул, что политика администрации Трампа четко определила РФ как одну из самых больших опасностей для Соединенных Штатов.

Для утверждения на посту государственного секретаря США профильный комитет после слушаний должен подать рекомендации в Сенат. Верхняя палата, в свою очередь, во время общего голосования должен утвердить или не утвердить кандидата. Окончательное решение о назначении подписывает президент США.

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  • Напомним, 31 марта экс-директор ЦРУ Майк Помпео официально вступил в должность госсекретаря США после того, как 13 марта Трамп уволил с этой должности Рекса Тиллерсона. В отличие от своего предшественника, у Помпео нет разногласий с главой Белого дома.
  • Впоследствии СМИ сообщали, что кандидат в госсекретари США Майк Помпео планирует заявить перед Сенатом 12 апреля о том, что мягкая политика в отношении России будет приостановлена.
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