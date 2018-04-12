Лига Европы: где и когда смотреть четвертьфинальные матчи
12 апреля, 2018, 14:11
Сегодня состоятся повторные матчи 1/4 финала Лиги Европы
Лига Европы. 1/4 финала. Повторные матчи
22:05 - ЦСКА (Россия) - "Арсенал" (Англия), телеканал "Футбол 1"
22:05 - "Марсель" (Франция) - "Лейпциг" (Германия), телеканал "Футбол 2"
22:05 - "Зальцбург" (Австрия) - "Лацио" (Италия)
22:05 - "Спортинг" (Португалия) - "Атлетико" (Испания)
- В первых матчах 1/4 финала 5 апреля победы одержали "Лацио", "Арсенал", "Атлетико" и "Лейпциг".
- Жеребьевка полуфинала Лиги Европы состоится 13 апреля в швейцарском Ньоне.
- Накануне также определились полуфиналисты другого еврокубкового турнира - Лиги чемпионов.
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