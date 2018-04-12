 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Лига Европы: где и когда смотреть четвертьфинальные матчи


фото: uefa.com
Сегодня состоятся повторные матчи 1/4 финала Лиги Европы

Лига Европы. 1/4 финала. Повторные матчи

22:05 - ЦСКА (Россия) - "Арсенал" (Англия), телеканал "Футбол 1"

22:05 - "Марсель" (Франция) - "Лейпциг" (Германия), телеканал "Футбол 2"

22:05 - "Зальцбург" (Австрия) - "Лацио" (Италия)

22:05 - "Спортинг" (Португалия) - "Атлетико" (Испания)

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 апреля, 2018 четверг

больше новостей

12 апреля, 2018 четверг

11 апреля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать